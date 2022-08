ufficiale Roman Yaremchuk lascia il Benfica e torna in Belgio. Ha firmato col Bruges

È già terminata l'avventura in Portogallo per Roman Yaremchuk. L'attaccante ucraino lascia il Benfica dopo una sola stagione e torna in Belgio, dove aveva già vestito la maglia del Gent per 4 anni: il 26enne è un nuovo giocatore del Club Brugge, ha firmato fino al 2026.