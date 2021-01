Il Southampton ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Stuart Armstrong. Il centrocampista di 28 anni infatti, ha raggiunto un accordo per prolungare il suo contratto valido fino al 2022 per altri due anni fino al 2024.

"To extend my time here is something I'm very happy about." ❤

Hear from Stuart Armstrong after he signed a new contract with #SaintsFC:

— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 1, 2021