ufficiale Stoccarda, Al Ghaddioui fa le valigie e si trasferisce a Cipro

Lo Stoccarda saluta Hamadi Al Ghaddioui. L'attaccante marocchino, arrivato nel 2019, si trasferisce a Cipro e ha firmato per il Pafos FC. 31 anni, in questo inizio di stagione ha segnato 2 reti in 10 partite.