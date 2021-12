John Terry torna al Chelsea. La storica bandiera dei Blues, dopo l'esperienza all'Aston Villa come assistente allenatore, torna a Cobham per ricoprire il ruolo di consulente dei tecnici dell'Academy del club londinese. A renderlo noto è il sito ufficiale del club inglese.

John Terry is returning to Cobham to begin a coaching consultancy role at the Chelsea Academy. 🔵

More here. ⤵️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 29, 2021