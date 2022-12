ufficiale Tolosa, arriva un rinforzo per gennaio dalla Norvegia. È il laterale Kamanzi

Il Tolosa annuncia un rinforzo che sarà effettivo a partire dal primo gennaio e va a rimpinguare la propria corsia destra. Ufficiale l'arrivo di Warren Kamanzi (in foto), laterale destro di 22 anni della nazionale norvegese Under-21 acquistato a poco meno di 1 milione di euro dal Tromso. Il 2023 sarà per lui l'esordio in uno dei top campionati europei, la Ligue 1.