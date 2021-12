ufficiale Tomasson dice addio al Malmo. Ha sfidato la Juventus nei gironi Champions

Jon Dahl Tomasson ha deciso di lasciare il Malmo FF. La società avversaria in Champions League della Juventus, dopo la vittoria dell'Allsvenskan, cambia tecnico: il danese, dopo due stagioni di successo culminate con due campionati vinti, non è più l'allenatore della formazione svedese. "E' stata una decisione difficile quella di dire addio -ha spiegato il tecnico-, ma al contempo una bella sensazione perché ho dato tutto per il Malmo. Ho allenato uno dei più grandi club scandinavi e insieme abbiamo scritto nuovi bellissimi capitoli di storia".