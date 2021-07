Il Tottenham cede Toby Alderweireld in Qatar, è ufficiale. Gli Spurs comunicano di aver raggiunto un accordo con l'Al-Duhail per il trasferimento del difensore belga, che lascia Londra Nord dopo ben sei stagioni.



We have reached an agreement with Al-Duhail SC in Qatar for the transfer of Toby Alderweireld.

We wish Toby the very best for the future.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 27, 2021