ufficiale Troyes, arriva il terzino danese Bruus. Firma un contratto quinquennale

Il Troyes mette a segno un acquisto per la difesa. Come annuncia il sito ufficiale della società, Andreas Bruus è un nuovo giocatore biancoblu. Il terzino danese arriva in Ligue 1 a titolo definitivo e ha firmato un contratto quinquennale.