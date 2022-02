ufficiale Troyes, licenziato Gerson Rodrigues: "I motivi saranno svelati in seguito"

vedi letture

Grossa novità in casa Troyes. Il club francese non naviga in acque serene e deve affrontare il caso Gerson Rodrigues: l'attaccante arrivato in prestito dalla Dinamo Kiev in estate, infatti, è stato licenziato "precauzionalmente", come recita il comunicato ufficiale diffuso sul sito della società. Le motivazioni non sono state svelate, anche se il Troyes ha annunciato che spiegherà in seguito cosa è successo.