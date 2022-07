ufficiale Troyes, preso il promettente Savinho. Andrà in prestito al PSV Eindhoven

Il Troyes, club di proprietà del City Football Group, ha annunciato l’acquisto del promettente brasiliano Sávio Moreira de Oliveira, meglio noto come Savinho, dall’Atletico Mineiro. Il giocatore classe 2004 è arrivato per 6,5milioni di euro, più un 12% sulla futura rivendita, e ha firmato un contratto di cinque anni con il club francese che però lo ha immediatamente girato in prestito al PSV Eindhoven.