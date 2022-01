ufficiale Un giovane sudcoreano per il settore giovanile del Bayern. Preso Hyunju Lee

Il Bayern Monaco ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante sudcoreano Hyunju Lee. Il diciottenne si aggregherà al 'Bayern Campus', il centro di allenamento del club bavarese, in attesa di avere un'opportunità in prima squadra. Lee arriva in prestito con opzione di acquisto dal Pohang Steelers, squadra della prima divisione coreana. In un comunicato, i tedeschi hanno specificato che Lee ha superato il periodo di prova e si aggregherà alla formazione riserve, impegnata nella quarta serie: "Hyunju ci ha convinto e abbiamo deciso di ingaggiarlo. Siamo felici che d'ora in poi giocherà per noi e non vediamo l'ora di vivere insieme sei mesi di successi" , ha dichiarato Jochen Sauer, direttore del 'Bayern Campus' .