ufficiale Un nuovo giovane per l'Ajax. Arriva il 18enne ecuadoriano Patrickson Delgado.

Colpo a sorpresa dell'Ajax, che ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Independiente del Valle per il trasferimento di Patrickson Delgado. Il centrocampista 18enne arriva in prestito dal club ecuadoriano per una stagione e mezzo, fino al 30 giugno 2023. Nell'accordo è prevista un'opzione per l'acquisto.