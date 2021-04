Qualche giorno fa aveva annunciato il suo addio all'Augsburg dopo 4 stagioni. Rani Khedira trova subito squadra: l'Union Berlino ha annunciato di aver ingaggiato il fratello dell'ex juventino Sami. I termini del contratto del centrocampista non sono stati resi noti: "Sono lieto di far parte di questa squadra dalla prossima stagione e spero di contribuire alla sua permanenza in Bundesliga. I colloqui con i responsabili dell'Union sono stati molto convincenti, ecco perché ho deciso di venire qui", ha detto il giocatore classe 1994.

✅ First signing for next season

Rani Khedira has signed on the dotted line for 1. FC Union Berlin. #fcunion https://t.co/MdGE25P7ia

— 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) April 26, 2021