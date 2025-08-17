Ufficiale Sunderland, preso Mukiele: il difensore lascia il PSG e si trasferisce in Premier

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Sunderland ha annunciato l'arrivo di Nordi Mukiele: "Il Sunderland AFC è lieto di annunciare l'arrivo di Nordi Mukiele, in attesa dell'autorizzazione internazionale. Il difensore ha firmato un contratto quadriennale allo Stadium of Light, dopo l'inizio della stagione di Premier League 2025-26. Il nazionale francese si trasferisce a Wearside dal Paris Saint-Germain per una cifra non comunicata, dopo aver trascorso la scorsa stagione in prestito al Bayer Leverkusen in Bundesliga. Prima del suo periodo al Parc des Princes, il 27enne ha giocato per lo Stade Lavallois, il Montpellier HSC e l'RB Lipsia. La vasta esperienza di Mukiele nei campionati d'élite europei lo ha portato a totalizzare finora oltre 300 presenze, di cui 115 in Bundesliga, 85 in Ligue 1 e 35 in UEFA Champions League".

Le parole di Mukiele

"È una nuova sfida e sono felice di essere qui," ha detto dopo la firma. "Ho visto l'atmosfera dello stadio, e questo è qualcosa che mi piace molto. I tifosi sono molto importanti nel calcio, specialmente a Sunderland. Sono venuto qui per lottare per loro. Vedo che ci sono buoni giocatori e noto la loro qualità, quindi credo che possiamo fare qualcosa di buono insieme, e quando dico 'insieme', intendo i giocatori, i tifosi e la città. Avremo bisogno di tutti in questa stagione.”

La dichiarazione del Direttore sportivo

Kristjaan Speakman ha aggiunto: "Nordi possiede rare qualità atletiche che si adattano perfettamente alla nostra squadra in Premier League. Inoltre, ha una grande versatilità tattica come terzino destro e difensore centrale. Per questi motivi, abbiamo ritenuto che fosse un acquisto necessario per migliorare il nostro gruppo. Ha avuto diverse esperienze in Europa, anche in Champions League, e ora è motivato a mostrare le sue capacità per il Sunderland AFC in Premier League. Siamo felici di aver completato questo accordo" Il 27enne indosserà la maglia numero 20.