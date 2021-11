ufficiale Uruguay, finisce un'era: Oscar Tabarez lascia la Nazionale dopo 15 anni

vedi letture

La notizia era attesa già da qualche giorno, adesso è ufficiale: Oscar Washington Tabárez non è più il CT dell'Uruguay. Dopo 15 anni (era in carica dal 2006) finisce dunque un'era: al Maestro, ex allenatore di Milan e Cagliari, sono stati fatali gli ultimi risultati negativi della Celeste nelle qualificazioni mondiali. Il contratto di Tabarez e del suo staff è stato risolto dalla Federazione, che ha ringraziato il tecnico per la professionalità e il lavoro svolto, che ha riportato la Nazionale nei piani alti del calcio internazionale.