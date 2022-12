ufficiale Utrecht, il tecnico Fraser aggredisce l'ex napoletano Younes. Poi si dimette

L'Utrecht, squadra di Eredivisie, fa sapere con un comunicato ufficiale che Henk Fraser non è più l'allenatore. Si legge nella nota che il tecnico ha mostrato un comportamento trasgressivo, al punto da aver oltrepassato il limite e pertanto ha deciso di rassegnare le dimissioni. Secondo quanto circola dal Telegraaf, Fraser ha avuto una colluttazione con Amin Younes, con l'ex giocatore del Napoli preso per la gola dall'allenatore, in preda a uno scatto d'ira. Un comportamento inaccettabile che ha portato all'allontanamento di Fraser.