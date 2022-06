Mathieu Valbuena e l'Olympiacos andranno avanti per un'altra stagione. Il club greco ha infatti annunciato il rinnovo di contratto del francese, 37 anni, arrivato in Grecia nel 2019, ha disputato 120 partite con i biancorossi, firmando 14 gol.

Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, μαζί με τον Ματιέ Βαλμπουενά, μετά την επισημοποίηση της παραμονής του στην ομάδα μας! / Mr. Evangelos #Marinakis, with @MathieuVal8 after the signing of his new contract with #Olympiacos FC!#Valbuena #Renewal #France pic.twitter.com/eh9b76lGBV

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) June 16, 2022