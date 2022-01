Il Watford ha annunciato sul proprio sito l'arrivo di Roy Hodgson sulla panchina. L'esperto tecnico inglese prende il posto dell'italiano Claudio Ranieri esonerato nei giorni scorsi dopo solo pochi mesi.

We are delighted to confirm the appointment of Roy Hodgson as the club's manager.

Welcome to Watford, Roy!

— Watford Football Club (@WatfordFC) January 25, 2022