Il Watford rende noto l'acquisto di Edo Kayembe dall'Eupen. Centrocampista, 23 anni, il nazionale congolese ha firmato un contratto con gli Hornets per quattro stagioni e mezzo.

Kayembe is a Hornet! 🙌

✍️ The highly-rated midfielder joins on a four-and-a-half-year contract from Belgian side KAS Eupen. @_AFEX

— Watford Football Club (@WatfordFC) January 7, 2022