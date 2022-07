ufficiale West Ham, per oltre 10 milioni arriva Downes dello Swansea a centrocampo

Ufficiale un nuovo acquisto per il centrocampo in casa West Ham. La compagine inglese ha infatti annunciato di aver ingaggiato a titolo definitivo Flynn Downes, classe '99 dello Swansea. Arriva a Londra per più di 10 milioni di euro e ha firmato un contratto di durata quinquennale, con opzione per un'ulteriore stagione in favore del club.