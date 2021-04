Il West Ham ha annunciato il riscatto del difensore Craig Dawson, classe '90, arrivato in prestito dal Watford nel mercato estivo. Il centrale in questa stagione ha convinto la società e il tecnico Moyes tanto da spingere gli Hammers a far valere l'opzione per il riscatto del suo cartellino e far firmare al giocatore un contratto fino al 2023.

He's here to stay! 🙌

We are delighted to confirm that Craig Dawson will join the Club on a permanent basis at the end of the 2020/21 season ✍️

— West Ham United (@WestHam) April 6, 2021