ufficiale Wolverhampton, Fabio Silva rinnovo e viene ceduto in prestito all'Anderlecht

vedi letture

Il Wolverhampton annuncia il rinnovo di contratto per un'ulteriore stagione di Fabio Silva e, contestualmente, comunica la cessione in prestito per una stagione del ventenne, che nella prossima annata giocherà con l'Anderlecht.