ufficiale Yanez e Gallar risolvono con due squadre di Liga e si accasano al Malaga

Il Malaga ha operato una doppia entrata nelle scorse ore con due giocatori che hanno rescisso con squadre di Liga per scendere in seconda serie. Sono il portiere Ruben Yanez (classe '93), ex Getafe, e l'esterno d'attacco Alex Gallar ('92), ex Girona.