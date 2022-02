Il Bournemouth manda Zeno Ibsen Rossi a fare un po' di esperienza in Scozia. Il difensore italo-inglese, classe 2000, è stato ceduto fino al 30 giugno 2022 al Dundee. Madre londinese e padre veronese, Rossi aveva già giocato nella Premiership nella stagione 2020/21, quando aveva vestito la maglia del Kilmarnock.

Good luck, Zeno 🤝

He's completed a loan move to Dundee until the end of the season.

