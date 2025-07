Ufficiale Un altro Bardghji cambia squadra: il 15enne Rayan firma col Nordsjælland

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Nordsjælland ha reso noto l'arrivo del fratello d'arte Rayan Bardghji. Il più noto Roony si è da poco trasferito al Barcellona, quindi si tratta di un'estate davvero indimenticabile per la famiglia Bardghji: "L'FC Nordsjælland ha raggiunto un accordo con il quindicenne Rayan Bardghji, che in precedenza militava nell'FC Copenhagen. Rayan Bardghji è un giocatore offensivo destrorso, in grado di coprire tutte le posizioni d'attacco, ma che ha giocato principalmente come ala sinistra o trequartista.

È veloce, tecnicamente forte e un finalizzatore preciso, tanto che la scorsa stagione ha segnato ben 21 gol in 14 partite nell'U17-Liga. Rayan Bardghji ha firmato un contratto triennale con l'FC Nordsjælland e inizierà come parte della squadra U19".

Rayan Bardghji: "Mi sento davvero bene a essere qui, e sono molto entusiasta. Conosco l'FC Nordsjælland da tempo per lo sviluppo dei talenti che c'è qui, e non vedo l'ora di farne parte. Sento di avere le migliori opportunità per svilupparmi come giocatore qui. Ho visto come qui si dia ai giovani talenti la possibilità di giocare nella Superliga, ed è quello che spero. E so anche che qui può succedere velocemente. Vedo un grande futuro per me qui all'FC Nordsjælland, e spero di avere una carriera eccellente qui".