"Un grande test fisico, agonistico e mentale". Rivedi Tuchel prima di Atletico-Chelsea

vedi letture

Di seguito un estratto della conferenza stampa di ieri di Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, in vista della partita di Champions League contro l'Atlético Madrid in programma questa sera: "È un grande test: agonistico, fisico e mentale. Contro una squadra molto esperta. Un club di grande esperienza a questo livello. Un allenatore navigato e difficile da affrontare. Sì, è un grande test ed è ciò che vogliamo perché ci farà tirare fuori il meglio di noi. È chiaro che per l'Atlético è uno svantaggio non poter giocare in casa, inutile girarci intorno: è ovvio. Se siamo attrezzati per passare il turno Sì, lo vedo ogni giorno qui a Cobham. Ho buone sensazioni: per qualità, intensità negli allenamenti, entusiasmo".