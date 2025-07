Ufficiale Una nuova freccia nell'arco di Farioli: il Porto annuncia l'acquisto del talento Froholdt

Il Porto ha messo a segno il quinto acquisto per la stagione 2025/26, ingaggiando il giovane centrocampista danese Victor Froholdt. Il centrocampista di 19 anni diventa il primo giocatore danese della storia del club lusitano, firmando un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2030. Froholdt arriva dal Copenhagen, dove ha fatto vedere tutte le sue qualità, ed è costato ben 20 milioni.

Nato nel febbraio 2006 a Copenaghen, Froholdt ha iniziato la sua carriera nel Vallensbæk, per poi trasferirsi al Copenhagen all’età di 12 anni. Il giovane ha sempre mostrato una tecnica sopraffina e una maturità fuori dal comune, che gli ha permesso di passare rapidamente tra le selezioni giovanili danesi, dalle Under 16 fino alla Under 19. Il suo debutto con la prima squadra è arrivato nel settembre 2023, quando segnò un gol nel netto 9-0 contro il Lyseng in Coppa di Danimarca. Da quel momento, Froholdt è diventato un titolare, concludendo la stagione 2024/25 con 53 presenze, 6 gol e 5 assist. Con il Copenhagen ha vinto due titoli nazionali e raggiunto gli ottavi di finale della Conference League, eliminato dal Chelsea.

A marzo 2024 è arrivato anche il debutto con la nazionale maggiore danese, nella sfida contro il Portogallo in Nations League. Ora Froholdt si prepara a una nuova avventura con il Porto, pronto a indossare la maglia numero 8 e a lavorare sotto la guida di Francesco Farioli.