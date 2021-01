Una speranza per il Liverpool di Klopp: Matip si allena e potrebbe giocare con lo United

Buone notizie (forse) per Jurgen Klopp e il suo Liverpool. Per la super-sfida contro la capolista Manchester United, infatti, i Reds potrebbero recuperare Joel Matip: il difensore camerunense è stato assente nelle ultime tre partite e potrebbe giocare in coppia con Fabinho al centro della retroguardia. Oggi Matip si è allenato: un rientro che potrebbe essere di fondamentale importanza per una squadra priva di Joe Gomez e Virgil van Dijk.