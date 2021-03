Under 21, le formazioni ufficiali di Romania-Olanda: c'è il pisano Marin. Oranje con Kluivert

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Romania-Olanda, valida per il Gruppo A degli Europei Under 21:

ROMANIA (3-5-2): Vlad; Harut, Ciobotariu, Pascanu; Boboc, Olaru, Marin, Ciobanu, Morutan; Ganea, Matan. All. Muti.

OLANDA (4-3-3): Scherpen; Zeefuik, Schuurs, Teze, Bakker; Reis, D. De Wit, Koopmeiners; Lang, Boadu, Kluivert. All. Van de Looi.

ARBITRO: Schärer (Svizzera)