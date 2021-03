Ungheria-Polonia, formazioni ufficiali: Marco Rossi sfida quattro "italiani" nell'11 iniziale

Di seguito le formazioni ufficiali di Ungheria-Polonia, valida per il Gruppo I di qualificazione europea ai Mondiali di Qatar 2022:

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Giola, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, A. Nagy, Kalmar, Hangya; Sallai, Szalai. All. Rossi.

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Helik, Reca; Szymanski, Krychowiak, Moder, Zielinski; Lewandowski, Milik. All. Paulo Sousa.

ARBITRO: Brych (Germania)