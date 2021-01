United-Liverpool 3-2, le pagelle: Rashford super, ci pensa sempre B.Fernandes. Glaciale Salah

MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL 3-2

Marcatori: 26' Greenwood, 19', 59' Salah, 48' Rashford, 78' Bruno Fernandes

MANCHESTER UNITED

Henderson 6 - Subisce due reti ma non ha grandi responsabilità, ci mette una pezza quando possibile. Le altre conclusioni del Liverpool sono abbastanza telefonate.

Wan-Bissaka 5,5 - Quando viene puntato da Mané, che entra nella ripresa, cominciano i problemi. Facile contro Curtis Jones ma da un calciatore delle sue qualità atletiche ci si aspettava qualche accelerazione in più sull'esterno.

Lindelof 6 - Sicuramente meglio del compagno di reparto e capitano Maguire, sempre attento sulle sortite offensive del Liverpool e sui palloni alti riesce sempre a svettare bene di testa.

Maguire 5,5 - Non perfetto. Un primo tempo abbastanza tranquillo, una ripresa con qualche pecca. Esce male in occasione del secondo gol di Salah, manca la lucidità in qualche intervento.

Shaw 6 - Spinge e anche tanto lungo la corsia di competenza, ottimo l'asse con Rashford e da lì arrivano i pericoli per il Liverpool. Ha qualche problema in più quando si trova a contenere Salah.

Van de Beek 5,5 - Comincia molto bene, parte da destra e si accentra quasi un postazione di trequartista. Crea un pericolo dalle parti di Alisson ma è l'ultima emozione della sua partita, si spegne alla distanza. (Dal 66' Fred 6 - Serve anche la sua grinta nel finale).

McTominay 6 - Ordinaria amministrazione in mezzo al campo, randella quando possibile e prova a creare densità quando il Liverpool attacca. Si incolla a Thiago Alcantara non consentendogli di inventare calcio.

Pogba 6,5 - Anche di sacrificio lascia il segno. Il francese, nell'insolito ruolo di recupera palloni, diventa utilissimo per la manovra della squadra di Solskjaer. Numerosi intercettati, da uno di questi nasce il gol di Greenwood.

Greenwood 7 - Uno dei migliori in campo per la squadra di Solskjaer, il primo a rendersi pericoloso dalle parti di Alisson. Sfrutta l'invenzione di Rashford e poi restituisce il favore al compagno nella ripresa. (Dal 66' Bruno Fernandes 7 - Quando il gioco si fa duro, il portoghese comincia a giocare. Pennellata su punizione da parte dell'ex Sampdoria che vale il passaggio del turno).

Cavani 6 - Una partita strana per il Matador, si muove tantissimo senza dare punti di riferimento ai diretti marcatori. Combina la frittata perdendo un pallone ingenuo sul secondo gol di Salah ma si rifà conquistando la punizione dal quale nasce il gol di Bruno Fernandes. Colpisce un palo a pochi minuti dalla fine.

Rashford 7,5 - Praticamente incontenibile, la chiave del successo per Ole Gunnar Solskjaer. Prestazione da fenomeno per il numero dieci, sia davanti alla porta che da uomo assist con un lancio con il contagiri per Greenwood. Non riescono mai a frenarlo. (Dal 86' Martial sv).

LIVERPOOL

Alisson 6 - Non può nulla sui gol dello United, tutti nati da grandi giocate dei singoli. Quando può pare, nel finale viene anche salvato dal palo sul colpo di testa da parte di Cavani.

Alexander-Arnold 5 - Non è il brillante terzino che abbiamo conosciuto in questi ultimi anni, si impegna più ad attaccare che a difendere. Nascono praterie per Shaw e Rashford.

Williams 5 - Paga soprattutto la giovane età ma non è mai preciso, anzi. Buca completamente la sfera su un'imbucata di Greenwood regalando così il raddoppio al Manchester United con Rashford.

Fabinho 5 - Si prende un giallo gratuito sul finire del primo tempo, un cartellino che pesa sulle spalle ed è costretto a giocare con qualche apprensione in più. Sul finale di secondo tempo regala la punizione allo United dal quale arriva il gol di Bruno Fernandes.

Robertson 5,5 - Quando c'è da attaccare non si tira indietro ma sono relativamente poche le sortite degne di nota dello scozzese, qualche problema in più nel contenere il giovane Greenwood.

Thiago Alcantara 5 - Manca troppo la qualità dello spagnolo nella manovra del Liverpool, troppi palloni persi dall'ex Bayern Monaco sempre contrastato alla grande da Pogba. Non lucido. (Dal 82' Shaqiri sv).

Wijnaldum 6 - Prestazione sufficiente per l'olandese, svolge il compitino e non va oltre. Forse limitato davanti alla difesa ma riesce sempre a francobollare il connazionale Van de Beek. (Dal 62' Mané 5,5 - Non entra bene in partita, poche sortite degne di nota da uno della sua classe).

Milner 6,5 - Corre per due in mezzo al campo, sempre sul pezzo pronto a sfruttare l'errore avversario. Da un suo grande recupero arriva il pareggio nel secondo tempo di Salah, sfiora anche la gioia personale.

Salah 7,5 - Glaciale come pochi, l'egiziano si dimostra sempre l'uomo in più su cui può contare Klopp. Scavetto nel primo tempo, mancino da attaccante di razza nella ripresa ma non basta per passare il turno.

Firmino 7 - Si muove quasi da trequartista, sul possesso del Liverpool si abbassa e trova la prima giocata decisiva per Salah. Si ripete nella ripresa, peccato non riesca ad andare a segno. (Dal 82' Origi sv).

Jones 5 - Parte inizialmente come come ala mancina, dopo l'ingresso di Manè si sposta da mezzala ma il risultato non cambia. Prestazione anonima e sempre fuori dal gioco del Liverpool.