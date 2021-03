United, messaggio al Milan: l'autorete di Dawson regala i tre punti ai Red Devils

Basta un'autorete di Dawson al Manchester United per conquistare tre punti preziosi nel match tutt'altro che agevole con il West Ham. Il centrale degli Hammers ha trafitto beffardamente la porta di Fabianski con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, facendosi trarre in inganno dalla pressione alle sue spalle di McTominay. Con questa vittoria i Red Devils firmano il controsorpasso sul Leicester al secondo posto in classifica, mentre gli uomini di Moyes falliscono l'attracco alla top-four di Premier.