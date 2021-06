Upamecano: "Bayern, non sento alcuna pressione. Con mister Nagelsmann trionferemo"

vedi letture

Intervistato da As, il nuovo difensore del Bayern Monaco Dayot Upamecano ha parlato così dell'avventura che lo aspetta in Baviera dopo quattro anni al RB Lipsia: "Non sento la pressione di giocare nel Bayern e sono sicuro che mister Nagelsmann avrà grande successo anche in questa nuova sfida. Ho fiducia in me stesso e sono felice di tornare subito a lavorare col mio ex allenatore al Lipsia. Julian è un grande tecnico, mi ha aiutato a migliorare e non ho dubbi sulle sue qualità. Obiettivi? Mi è dispiaciuto non far parte della Nazionale francese a Euro 2020, adesso penso solo a lavorare duro col Bayern e fare bene in campo per aiutare proprio la Nazionale del futuro".

Il giovane talento Upamecano, pagato dal Bayern Monaco ben 42,5 milioni di euro (ossia la cifra della sua clausola di risoluzione), finora è il colpo di mercato più caro dell'estate 2021.