Ufficiale Valencia, Alberto Marí via in prestito: l'attaccante scende in Segunda Division

Alberto Mari ha scelto il Real Saragozza per trovare più continuità e crescere, in attesa di tornare più pronto alla base, ovvero al Valencia. Di seguito il comunicato del club che milita in seconda divisione spagnola, che ha annunciato così il suo acquisto:

"Real Saragozza e Valencia CF hanno raggiunto un accordo per il prestito di Alberto Marí al Blanquilo per una stagione. Marí è un centravanti con mobilità in attacco e fiuto del gol che ha accumulato 22 partite nella Liga EA SPORTS nelle fila della squadra del Ché. Ora arriva in prestito al Real Zaragoza per rinforzare la linea d'attacco della squadra guidata da Víctor Fernández in questa stagione. Vi auguriamo buona fortuna per questa nuova avventura insieme. Benvenuto, Alberto!".