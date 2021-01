Valencia, obiettivo Mascarell a centrocampo: contatti avviati per l'ex Real in forza allo Schalke 04

Il Valencia punta Omar Mascarell per rinforzare il centrocampo in questo mercato di gennaio. Lo spagnolo ex Real Madrid, oggi allo Schalke 04, ha voglia di tornare a casa e i pipistrelli - riporta Sky Deutschland - avrebbero quindi già avviato la trattativa col club di Gelsenkirchen. Il classe '93 in questa stagione ha collezionato finora 15 presenze e un assist tra Bundesliga e coppe.