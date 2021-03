Van Dijk vuole forzare per giocare l'Europeo. Il Liverpool e Klopp inorriditi: è guerra con l'Olanda

Un vero e proprio conflitto potrebbe scatenarsi nelle prossime settimane tra la Federcalcio olandese e il Liverpool. L'oggetto della contesa è Virgil van Dijk e il recupero del centrale ex Southampton: secondo il Daily Star , il difensore starebbe affrettando i tempi per farsi trovare pronto all'appuntamento dell'Europeo. E Frank de Boer gli avrebbe promesso un posto tra i 23 se si tornerà a disposizione entro la fine di maggio. Un atteggiamento che non è piaciuto a Jurgen Klopp, che invece pensa più alla prossima stagione e a riavere il perno della sua retroguardia al 100%. Il tecnico tedesco e lo staff medico del Liverpool sarebbero addirittura "inorriditi" da una possibile forzatura di van Dijk, che è fuori da ottobre, quando si è rotto il legamento crociato anteriore in uno scontro con Jordan Pickford.