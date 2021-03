Varane: "Zidane prossimo CT? Tutti sognano la Nazionale. Mbappé segnerà una generazione"

Raphael Varane ha parlato a Europe 1 dal ritiro della nazionale francese. Tra gli argomenti trattati, l'assenza ormai storica di Karim Benzema dai convocati e il futuro di Zidane, che potrebbe essere il successore di Deschamps sulla panchina dei Galletti: "Su Karim la mia posizione è semplice: mi faccio da parte, non devo parlare io, così come nessuno dei miei compagni. Non sono il più adatto a parlare dell'assenza di Karim in Nazionale. Siamo compagni di squadra da anni, abbiamo vinto 4 Champions League. Non mi sento a mio agio a parlarne. È un grande lavoratore e continua a migliorare. Sta bene fisicamente, sta giocando il suo miglior calcio. È efficiente ed elegante in campo, è un piacere vederlo giocare".

Zidane come allenatore?: "È una possibilità, la Francia è un obiettivo per qualsiasi tecnico francese. È naturale per lui candidarsi per questa posizione, ma non è rilevante in questo momento. Il nostro CT sta facendo un buon lavoro e dobbiamo concentrarci sui nostri obiettivi a breve termine: qualificarci al Mondiale e poi vincere l'Europeo".



PSG in Champions League: "Hanno le qualità per andare lontano in questa competizione, lo hanno già dimostrato. Sono una delle squadre candidate al titolo. Hanno maturato esperienza negli ultimi anni".

I progressi di Mbappé: "È ancora giovane, ma è migliorato e continua ad evolversi. Sta diventando sempre più completo ed è già un grande bomber. È uno dei migliori giocatori d'Europa e a me piace giocare con i migliori".

Mbappé e Haaland il futuro?: "Penso che Messi e Cristiano siano fuori dal comune. E hanno un posto molto speciale nella storia del calcio. Ma penso che Kylian abbia le qualità per segnare la sua generazione e la storia".