Velez, sospensione per Thiago Almada e Brizuela. Imputati per presunto abuso sessuale

vedi letture

Il Velez Sarsfield ha deciso di sospendere Miguel Brizuela e Thiago Almada dopo l'imputazione formale notificata dai due giocatori dall'Unità di Istruzione Funzionale, specializzata in Violenza di genere del Dipartimento Giudiziario di San Isidro, ai giocatori Miguel Brizuela e Thiago Almada. Finché le pendenze non saranno risolte, fa sapere un comunicato ufficiale del club, la situazione non cambierà. I calciatori saranno accompagnati dal Dipartimento di Psicologia dell'Istituto. L'imputazione è per presunto abuso sessuale.