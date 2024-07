Ufficiale Via dal Lens, Guilavogui firma col St. Pauli: "Bundesliga di altissimo livello, lo so da mio fratello"

vedi letture

Morgan Guilavogui saluta la Ligue 1 e il Lens per un progetto più avvincente. L'ala destra guineana è volata in Germania per unirsi ufficialmente al St. Pauli, in prestito con opzione di acquisto per la squadra neopromossa in seconda divisione tedesca e neopromossa in Bundesliga. "Entrambe le parti hanno concordato di non rivelare i termini del trasferimento", si legge dal comunicato ufficiale del nuovo club di Guilavogui.

Il benvenuto dell'allenatore, Alexander Blessin - ex tecnico del Genoa: "Morgan è un attaccante forte fisicamente che gioca in modo molto attivo e diretto e offre sempre percorsi di corsa in profondità. Può creare occasioni per sé nei duelli diretti, ma anche impostare bene i suoi compagni di squadra. Altrettanto importante per il nostro gioco, tuttavia, è che Morgan cambi rapidamente e lavori molto bene in difesa".

Le prime parole del neo acquisto Morgan Guilavogui: "Sono convinto che all'FC St. Pauli mi aspetta una sfida entusiasmante. Anche grazie a mio fratello (Josuha, ndr), so che la Bundesliga è di altissimo livello ed è molto emozionante competere con squadre e giocatori di questo calibro. Ora si tratta di inserirmi rapidamente nella squadra, perché voglio sfruttare al meglio i miei punti di forza in modo da poter giocare un buon ruolo nel campionato".