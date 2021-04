VIDEO - Arsenal-Slavia Praga: Gunners in ginocchio contro il razzismo, non i cechi

In Inghilterra gli atti di razzismo sono all'ordine del giorno e sono recenti gli insulti ricevuti ai giocatori di colore del Liverpool dopo la sconfitta contro il Real Madrid. o Swansea ha deciso di combattere con una sorta di "sciopero": per una settimana (quindi fino al 15 aprile), nessun tesserato pubblicherà contenuti sulle piattaforme social; ovviamente anche gli account del club saranno silenziati. Per questo, prima di Arsenal-Slavia Praga, partita d'andata dei quarti di finale di Europa League, i gunners si sono inginocchiati in segno di protesta. Un gesto invece non raccolto da parte dei colleghi dello Slavia.