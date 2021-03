VIDEO - Liverpool-Fulham 0-1: crisi senza fine per i Reds. Gol e highlights della sfida

Continua il periodo no del Liverpool di Jurgen Klopp che non riesce più a tirarsi fuori dalla crisi. Altra sconfitta per i Reds, battuti in casa per 1-0 dal Fulham. Rete decisiva di Lemina al 45': rivedi il gol e gli highlights della sfida di Anfield.