VIDEO - Siviglia-Borussia Dortmund 2-3, decide il solito Haaland: gol e highlights della gara

Il Borussia Dortmund batte 3-2 il Siviglia in trasferta nell’andata degli ottavi di Champions League e fa un passo importante, anche se non decisivo, verso la qualificazione. Andalusi in vantaggio con l’ex milanista Suso al 7’, rimonta giallonera con Dahoud al 19’ e la doppietta di Haaland al 27’ e al 43’. Nella ripresa palo di Oscar al 74’, dieci minuti dopo de Jong accorcia e ridà speranza alla squadra di Lopetegui in vista del ritorno.

Guarda il video con i gol e gli highligths della gara!