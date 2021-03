Villarreal, Albiol: "Felice per la vittoria, ora testa ai quarti di finale"

Raul Albiol, capitano del Villarreal, ha parlato in conferenza stampa in seguito al passaggio ai quarti di finale del "Sottomarino Giallo", che si è imposto per 2-0 sulla Dinamo Kiev dando seguito al successo ottenuto sette giorni fa in Ucraina: "Sono molto felice per la vittoria, i nostri avversari ci hanno reso la vita difficile. Ora possiamo concentrarci sul sorteggio del prossimo turno, nell'urna ci saranno altre sette ottime squadre e dunque sarà difficile con chiunque: pensiamo partita dopo partita, ci impegneremo al massimo per fare una bella figura".