Ufficiale Villarreal, arriva il rinnovo per il canterano Pau Navarro: firma fino al 2030

Pau Navarro ha rinnovato il suo contratto con il Villarreal. Il giovane canterano ha prolungato l'accordo con il Submarino Amarillo per le prossime cinque stagioni. Questo il comunicato: "Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo di rinnovo con Pau Navarro, che indosserà la maglia gialla fino a giugno 2030. Il difensore di Vilavella, che aveva un contratto con il club fino al 2027, ha prolungato il suo contratto con il Submarine per altri tre anni.

Pau Navarro Badenes (La Vilavella, 25 aprile 2005) ha fatto il salto in prima squadra dopo aver convinto Marcelino García Toral con il suo impegno, la sua dedizione e le sue grandi prestazioni. Il giovane difensore di Vilavella, che ha iniziato questa stagione come riserva, ha completato la preparazione precampionato con l'allenatore asturiano, che non ha esitato a offrirgli opportunità nell'élite. È un giovane talento cresciuto nella Cantera Grogueta (Accademia Giovanile Grogueta), dove è entrato a far parte all'età di 8 anni. Milita nel Villarreal da undici stagioni ed è progredito nelle varie categorie del settore giovanile fino ad arrivare al Villarreal B la scorsa stagione, dove si è affermato nella Seconda Divisione, giocando come centrocampista, difensore e terzino destro.

In questa stagione, il numero 26 giallo ha giocato un totale di 10 partite della LALIGA e due della Copa del Rey".