Ufficiale Leeds, colpo per l'attacco: arriva lo svincolato Dominic Calvert-Lewin, ha firmato un triennale

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Leeds ha annunciato l'arrivo in rosa di Dominic Calvert-Lewin, svincolato dopo la fine della sua esperienza con l'Everton: "Il Leeds United è lieto di annunciare l'ingaggio di Dominic Calvert-Lewin, che si unisce al club dopo aver lasciato l'Everton in Premier League, a seguito della scadenza del suo contratto. L'attaccante della nazionale inglese ha firmato un contratto triennale, legandosi a Elland Road fino al 2028. Calvert-Lewin porta con sé una vasta esperienza ai massimi livelli, avendo segnato 57 gol in 239 presenze in Premier League e guidato regolarmente il reparto offensivo nel campionato più competitivo del mondo.

Il nostro ultimo acquisto estivo ha anche partecipato a competizioni europee per club, essendo stato protagonista della campagna di Europa League dell'Everton nel 2016/17, dove ha collezionato nove presenze. Calvert-Lewin torna ora in un ambiente a lui familiare nello Yorkshire, dove ha iniziato la sua carriera calcistica con il club della sua città natale, lo Sheffield United. Dopo aver trascorso periodi di prestito positivi lontano da Bramall Lane, diversi club si sono interessati a lui, portandolo a un trasferimento nel Merseyside.

Ha debuttato nella massima serie nel 2016 nella vittoria per 2-1 contro l'Arsenal a Goodison Park, segnando poi il suo primo gol in Premier League nella stessa stagione, in occasione di una netta vittoria per 4-0 contro l'Hull City.

La sua stagione più prolifica è stata nel 2020/21, dove ha contribuito a 26 gol totali, guadagnandosi la convocazione con i "Tre Leoni". Dopo aver impressionato con la nazionale segnando nelle sue prime apparizioni, Calvert-Lewin è stato convocato da Sir Gareth Southgate per la storica cavalcata fino alla finale di UEFA Euro 2020. Nelle categorie giovanili, ha avuto un ruolo fondamentale nella vittoria del Mondiale Under-20 nel 2017, segnando anche il gol decisivo in finale. La scorsa stagione, Calvert-Lewin ha giocato 26 partite di Premier League, aiutando la sua squadra a ottenere un piazzamento a metà classifica. Tutto il Leeds United dà il benvenuto a Dominic, che diventa l'ottavo acquisto estivo per la squadra di Daniel Farke".