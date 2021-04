Villarreal-Arsenal, Emery: "Io conosco loro e loro conoscono me. Sarà speciale"

Unai Emery, tecnico del Villarreal, è intervenuto alla vigilia della sfida contro l'Arsenal, sua ex squadra, per l'andata delle semifinali di Europa League: "Conosco l'Arsenal e loro conoscono me. Speriamo di poter rompere la barriera delle semifinali, ci farà affrontare la partita in modo speciale". Ricordiamo che Villarreal-Arsenal fu una semifinale di Champions League nell'edizione 2005/06. Fu decisivo all'epoca un rigore fallito da Juan Roman Riquelme per il submarino amarillo, che costò carissimo agli iberici. In finale infatti andarono i Gunners, poi sconfitti dal Barcellona.