Volata LaLiga, le 4 contendenti non si fanno male tra di loro. Lo scenario a 3 giornate dalla fine

Campionato spagnolo che si fa entusiasmante: i due scontri diretti sono terminati in parità, rimandando ogni verdetto nelle prossime tre partite. L'Atlético mantiene il comando solitario e ora ha pure due sfide in casa. Siviglia ormai fuori dai giochi e tenuta in piedi dalla matematica. Questo lo scenario a tre giornate dalla fine (in MAIUSCOLO le gare in trasferta):

ATLETICO MADRID punti 77

12 maggio, Real Sociedad

16 maggio, Osasuna

23 maggio, VALLADOLID

- - -

REAL MADRID punti 75

13 maggio, GRANADA

16 maggio, ATHLETIC

23 maggio, Villarreal

BARCELLONA punti 75

11 maggio, LEVANTE

16 maggio, Celta

23 maggio, EIBAR

SIVIGLIA punti 71

12 maggio, Valencia

16 maggio, VILLARREAL

23 maggio, Alavés