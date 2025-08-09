Ufficiale West Ham, Hermansen è il nuovo portiere: "Decisione molto semplice. E grande passo"

Il West Ham ha un nuovo portiere. Il club di Premier League infatti ha annunciato il nuovo arrivato Mads Hermansen, portiere danese prelevato dal Leicester. "Il 25enne - recita il comunicato ufficiale - si unisce agli Hammers con un contratto quinquennale, con opzione per un ulteriore anno, portando qualità collaudata in Premier League alla squadra e ritrovando l’allenatore dei portieri Casper Ankergren, con cui ha lavorato ai tempi del Brøndby IF nella Superliga danese".

Hermansen si è messo in mostra proprio al Brondby, dove ha vinto il premio di Giocatore dell’Anno nel 2022, prima di essere inserito nella Squadra dell’Anno della EFL Championship nella stagione 2023/24, in cui il Leicester ha conquistato il titolo. Nella scorsa stagione, ha realizzato oltre 100 parate in Premier League con le Foxes e ora ha scelto di proseguire la sua carriera nel massimo campionato inglese con gli Hammers. Indosserà la maglia numero 1.

In seguito alla firma sul contratto, Hermansen ha dichiarato: "Sono felice di unirmi al West Ham. Ho sempre sentito che il West Ham sarebbe stato adatto a me e al mio stile di gioco. Essere qui è naturale, è stata una decisione molto semplice", ha esordito. "Ho sentito molte cose positive sul club. Ho affrontato il West Ham due volte la scorsa stagione e giocare al London Stadium è stata un’esperienza fantastica. È uno stadio straordinario, con tifosi rumorosi e appassionati. È ciò che sogni come calciatore, e non vedo l’ora di giocare davanti a 62.500 tifosi da giocatore del West Ham".

E ha aggiunto: "I tifosi possono aspettarsi da me coraggio ed energia positiva per aiutare la squadra nel miglior modo possibile. Questo è un grande passo nella mia carriera. Ho grandi ambizioni e non vedo l’ora di cominciare".