Ufficiale Ennesimo colpo di scena a Rimini. Nember rinuncia al ruolo di direttore sportivo

Tramite i propri canali ufficiali il Rimini ha annunciato l’ennesimo colpo di scena di queste ultime giornate. A seguito delle aggressioni subite il neo direttore sportivo Luca Nember ha rinunciato alla carica:

Luca Nember rinuncia all'incarico.

Dopo l'aggressione personale subita nella giornata di ieri, venerdi 08 agosto, da parte di tre individui, presumibilmente riconducibili alla tifoseria riminese e tenendo conto anche dell'attacco a mezzo di striscioni appesi in giro per la città in questi giorni, che ritengo infondati e immeritati, ho deciso, con grande rammarico di farmi da parte.

Sono dispiaciuto per questa scelta, perché in una settimana di lavoro, ho potuto apprezzare un gruppo squadra disponibile e di assoluto valore, con ragazzi pronti a dare l'anima per questi colori, ma il rispetto e la fiducia dovrebbe essere alla base di qualsiasi rapporto.

Ringrazio i dipendenti e tutte le persone incontrate che si sono messe a disposizione con grande entusiasmo e competenza per il bene del Rimini Calcio.

In merito ai fatti accaduti, nell'attesa che la proprietà valuti il da farsi, seguirò e sosterrò dalla tribuna, accompagnato da Mister Braglia, la squadra che sarà impegnata in occasione della gara di Coppa Italia Tim

nella trasferta di Pescara.

Auguro alla città di Rimini, al Rimini Calcio ed a tutta la Rimini sportiva le migliori fortune ed i migliori successi professionali.

Forza Rimini