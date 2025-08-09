Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Casertana, è addio con Deli. Si trasferisce a titolo definitivo alla Nocerina in D

Casertana, è addio con Deli. Si trasferisce a titolo definitivo alla Nocerina in DTUTTO mercato WEB
© foto di Ufficio Stampa Pordenone Calcio
Oggi alle 18:12Serie C
di Lucio Marinucci

Tramite i rispettivi canali ufficiali la Casertana e la Nocerina hanno annunciato la cessione a titolo definitivo di Francesco Deli dai primi ai secondi. Di seguito i comunicati

CASERTANA

La Casertana FC comunica di aver ceduto il calciatore Francesco Deli alla Nocerina a titolo definitivo. A Francesco va il ringraziamento per la grande professionalità e rispetto verso i colori rossoblù mostrati nelle due stagioni vissute insieme. A lui l'augurio di successi personali e professionali.

NOCERINA

Francesco Deli è ufficialmente un nuovo calciatore della Nocerina. Colpo a sorpresa per la trequarti rossonera.
Il club ha chiuso la trattativa per il centrocampista, profilo ideale per ricoprire ogni ruolo del reparto. Uno sforzo della società non indifferente, sotto tutti i punti di vista.

Il club ha voluto con determinazione che Deli indossasse la maglia rossonera. Il calciatore, romano classe '94, proviene dalla Casertana, club con cui ha disputato le ultime due stagioni collezionando 32 presenze.
Dotato di un talento indiscutibile ma anche tanta tecnica, corsa e genio della giocata. La sua sopraffina capacità di inserimento lo rendono il profilo ideale per dare qualità e dinamismo alla mediana, abile nel disegnare l'ultimo passaggio nella ricerca dell'assist vincente.

Il calciatore è cresciuto nelle giovanili dell'Atletico Roma, debutta in Serie D con la maglia della Palestrina che rappresenta il trampolino di lancio per la mezz'ala verso il professionismo. Oltre alla Casertana, in Serie C ha indossato le maglie di Paganese, Pordenone, Catania e Foggia. Con il club pugliese nella stagione 2016/17 conquista la promozione in Serie B e disputa due stagioni in cadetteria ad altissimi livelli. Segue il passaggio alla Cremonese dove, nella stagione 2021/22 contribuisce a trascinare il club per la quinta volta nella sua storia in Serie A. Il centrocampista non segue i grigiorossi in massima serie e rimane in cadetteria tra le fila del Pordenone, club col quale disputa anche il girone A del campionato di Serie C. Francesco Deli vanta in carriera 110 presenze in Serie B e 180 in Serie C, con all'attivo 42 reti e 23 assist.

Per lui si apre una nuova avventura e punterà a essere uno dei pilastri del nuovo centrocampo del tecnico Salvatore Campilongo.
Benvenuto Francesco

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Casertana, Francesco Deli al passo d'addio: il centrocampista verso la Nocerina Casertana, Francesco Deli al passo d'addio: il centrocampista verso la Nocerina
Casertana, doppio rinnovo. Deli rinnova fino al 2026, e con lui anche Carretta Casertana, doppio rinnovo. Deli rinnova fino al 2026, e con lui anche Carretta
Casertana, rinforzo a centrocampo. Ufficiale l'arrivo di Francesco Deli dal Catania... Casertana, rinforzo a centrocampo. Ufficiale l'arrivo di Francesco Deli dal Catania
Altre notizie Serie C
Triestina, la posizione della 'Vecchia Guardia': "Stadio vuoto. E chi va non è tifoso... Triestina, la posizione della 'Vecchia Guardia': "Stadio vuoto. E chi va non è tifoso dell’Unione”
Pergolettese, Aidoo: "Pronto a mettere in pratica tutto quello che ho imparato all'Inter"... Pergolettese, Aidoo: "Pronto a mettere in pratica tutto quello che ho imparato all'Inter"
Casertana, per Toscano è solo questione di giorni. Entro martedì l’annuncio Casertana, per Toscano è solo questione di giorni. Entro martedì l’annuncio
Catania, ecco Aloi. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dalla Ternana UfficialeCatania, ecco Aloi. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dalla Ternana
Giana Erminio, è addio con Spaviero. Ha firmato per il Campodarsego in D UfficialeGiana Erminio, è addio con Spaviero. Ha firmato per il Campodarsego in D
Padova, Andreoletti: “Domani mi aspetto un grande Vicenza, sarà complicata” Padova, Andreoletti: “Domani mi aspetto un grande Vicenza, sarà complicata”
Pianese, per il centrocampo c’è il classe 2005 Mamadou Baldé UfficialePianese, per il centrocampo c’è il classe 2005 Mamadou Baldé
Ennesimo colpo di scena a Rimini. Nember rinuncia al ruolo di direttore sportivo Ennesimo colpo di scena a Rimini. Nember rinuncia al ruolo di direttore sportivo
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto I club sono ostaggi dei calciatori, non il contrario: servono regole per tutelare anche le società, perché così sarà impossibile andare avanti. Il Milan che sta per chiudere Hojlund complica l'estate della Juventus
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
5 Trenta giocatori in cerca di contratto. La short list degli svincolati per la Serie B
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Thiaw va al Newcastle per 40 milioni: è la sesta cessione più onerosa nella storia del Milan
Immagine top news n.1 Malick Thiaw vola in Premier League: è fatta per la sua cessione dal Milan al Newcastle
Immagine top news n.2 Fiorentina, estimatori dal Brasile per Ikone: il francese nel mirino del Botafogo
Immagine top news n.3 Milan, Thiaw ad un passo dal Newcastle. Per la sua sostituzione caccia a due italiani
Immagine top news n.4 Juventus, Tudor sugli 'esuberi': "Il mercato è aperto, vediamo. Vlahovic? Professionale"
Immagine top news n.5 Il Newcastle è arrivato a 40 milioni per Thiaw: il Milan riflette, possibile fumata bianca a ore
Immagine top news n.6 Sesko allo United libera Hojlund: ora il Milan può chiudere per il centravanti
Immagine top news n.7 Saluta anche Raspadori: ecco la mappa completa dei Nazionali in giro per il mondo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa manca alla Fiorentina per regalare a Pioli una rosa già completa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'analisi dei 30 finalisti del Pallone d'Oro 2025. Chi sono i favoriti?
Immagine news podcast n.2 Il Torino che sta nascendo può essere la rivelazione della prossima Serie A?
Immagine news podcast n.3 Il capolavoro del Napoli. Il mercato può chiudersi già a inizio agosto?
Immagine news podcast n.4 Il braccio di ferro e i colpi di scena nella storia Jashari, Bruges, Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Giannichedda consiglia il Milan: "Meglio Hojlund di Vlahovic, vi spiego perché"
Immagine news Altre Notizie n.2 Valentini: "Milan, Allegri sarà carico. Ecco la mia proposta per Italia-Israele"
Immagine news Serie A n.3 Arturo Di Napoli: "Inter, si deve partire subito bene altrimenti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Gimenez: "Bello tornare con il gol. Arrivati stanchi, ma abbiamo dato tutto"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Gasperini: "Leggo che a me Dovbyk non piace, ma non è vero: non scrivetelo!"
Immagine news Serie A n.3 Bonavita riparte dal Belgio e ricorda Chivu: "Ti fa amare il calcio, difficile dimenticarlo"
Immagine news Serie A n.4 Lecce, ecco l'ultimo acquisto Sottil: l'esterno in arrivo dalla Fiorentina è atterrato in Puglia
Immagine news Serie A n.5 Torino, l'undici di Baroni contro il Valencia: dal 1' i nuovi Israel, Anjorin e Abhoukhlal
Immagine news Serie A n.6 Il Sassuolo riacciuffa il Brest in amichevole: 1-1 con gol di Volpato. Più di un'ora per Fadera
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, per l’esterno si valuta Pietrelli della Juventus Next Gen
Immagine news Serie B n.2 Monza, il Rubin Kazan piomba su Brindelli. Offerto un quadriennale
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Stroppa dopo il 2-2 con il Tubize: “Nel primo tempo potevamo chiuderla”
Immagine news Serie B n.4 Crespi: "Sto capendo l'importanza dell'Avellino per questa terra
Immagine news Serie B n.5 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
Immagine news Serie B n.6 Padova, in prova il portiere Mouquet. Caccia al bomber: tanti nomi sul taccuino
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, la posizione della 'Vecchia Guardia': "Stadio vuoto. E chi va non è tifoso dell’Unione”
Immagine news Serie C n.2 Pergolettese, Aidoo: "Pronto a mettere in pratica tutto quello che ho imparato all'Inter"
Immagine news Serie C n.3 Casertana, per Toscano è solo questione di giorni. Entro martedì l’annuncio
Immagine news Serie C n.4 Catania, ecco Aloi. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dalla Ternana
Immagine news Serie C n.5 Giana Erminio, è addio con Spaviero. Ha firmato per il Campodarsego in D
Immagine news Serie C n.6 Padova, Andreoletti: “Domani mi aspetto un grande Vicenza, sarà complicata”
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio Women, Goldoni: "Qualità più alta e bel gruppo. Possiamo ambire al podio"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, nuovo prestito per Jelcic. Si trasferisce in Svizzera allo Young Boys
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, scelta l'erede di Sara Gama: Martina Rosucci nuovo capitano
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women’s Cup su Sky: si parte il 22 agosto. La finale anche su Rai 2
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, la storia continua: Cecilia Salvai ha firmato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.6 Pallone d'oro 2025, le nomination per tutte le categorie. Due le italiane in lizza
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?