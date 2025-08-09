Ufficiale Casertana, è addio con Deli. Si trasferisce a titolo definitivo alla Nocerina in D

Tramite i rispettivi canali ufficiali la Casertana e la Nocerina hanno annunciato la cessione a titolo definitivo di Francesco Deli dai primi ai secondi. Di seguito i comunicati

CASERTANA

La Casertana FC comunica di aver ceduto il calciatore Francesco Deli alla Nocerina a titolo definitivo. A Francesco va il ringraziamento per la grande professionalità e rispetto verso i colori rossoblù mostrati nelle due stagioni vissute insieme. A lui l'augurio di successi personali e professionali.

NOCERINA

Francesco Deli è ufficialmente un nuovo calciatore della Nocerina. Colpo a sorpresa per la trequarti rossonera.

Il club ha chiuso la trattativa per il centrocampista, profilo ideale per ricoprire ogni ruolo del reparto. Uno sforzo della società non indifferente, sotto tutti i punti di vista.

Il club ha voluto con determinazione che Deli indossasse la maglia rossonera. Il calciatore, romano classe '94, proviene dalla Casertana, club con cui ha disputato le ultime due stagioni collezionando 32 presenze.

Dotato di un talento indiscutibile ma anche tanta tecnica, corsa e genio della giocata. La sua sopraffina capacità di inserimento lo rendono il profilo ideale per dare qualità e dinamismo alla mediana, abile nel disegnare l'ultimo passaggio nella ricerca dell'assist vincente.

Il calciatore è cresciuto nelle giovanili dell'Atletico Roma, debutta in Serie D con la maglia della Palestrina che rappresenta il trampolino di lancio per la mezz'ala verso il professionismo. Oltre alla Casertana, in Serie C ha indossato le maglie di Paganese, Pordenone, Catania e Foggia. Con il club pugliese nella stagione 2016/17 conquista la promozione in Serie B e disputa due stagioni in cadetteria ad altissimi livelli. Segue il passaggio alla Cremonese dove, nella stagione 2021/22 contribuisce a trascinare il club per la quinta volta nella sua storia in Serie A. Il centrocampista non segue i grigiorossi in massima serie e rimane in cadetteria tra le fila del Pordenone, club col quale disputa anche il girone A del campionato di Serie C. Francesco Deli vanta in carriera 110 presenze in Serie B e 180 in Serie C, con all'attivo 42 reti e 23 assist.

Per lui si apre una nuova avventura e punterà a essere uno dei pilastri del nuovo centrocampo del tecnico Salvatore Campilongo.

Benvenuto Francesco